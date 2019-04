Gewapende mannen doden veertien inzittenden van bus in zuidwesten van Pakistan

Gewapende mannen in militaire uniformen hebben donderdag in het zuidwesten van Pakistan een bus aangevallen en veertien passagiers gedood. Dat hebben lokale overheden meegedeeld.

De bus met zestien inzittenden was van de stad Quetta op weg naar de havenstad Gwadar. Kort na middernacht werd het voertuig in de regio Makran, in de provincie Beloetsjistan, tegengehouden door de gewapende mannen, zo zegt Mohsin Butt, hoofd van de lokale politie. De passagiers werden gedwongen om de bus te verlaten en werden daarna doodgeschoten.

Slechts twee inzittenden slaagden erin aan de schietpartij te ontkomen. Zij worden momenteel verzorgd in een nabijgelegen ziekenhuis, zo meldt een medewerker van de inlichtingendienst.

Over het motief van de daders bestaat nog geen duidelijkheid. Maar in de regio vinden wel vaker aanvallen plaats van nationalistische rebellen, die in de eerste plaats militairen en mensen van buiten Beloetsjistan viseren. Ook deze keer waren de meeste slachtoffers veiligheidsagenten en inwoners van een andere provincie. Volgens Ali Haider van de lokale politie hadden de schutters eerst de identiteitsdocumenten van de passagiers bekeken.

De aanval is nog niet opgeëist.