Noord-Korea wil niet meer onderhandelen met Pompeo over denuclearisatie

Noord-Korea wil dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zich terugtrekt uit de nucleaire onderhandelingen tussen Washington en Pyongyang. Dat meldt het staatsagentschap KCNA donderdag. Volgens Noord-Korea is het de schuld van Pompeo dat de onderhandelingen in een impasse zijn geraakt.

“Ik vrees dat gesprekken opnieuw zullen vastlopen als Pompeo deel blijft uitmaken van de onderhandelingen”, zo verklaarde Kwon Jong Gun, die binnen het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken verantwoordelijk is voor de betrekkingen met de VS. “Bij een mogelijke hervatting van de dialoog met de Verenigde Staten, hoop ik dat onze tegenhanger in de dialoog niet de heer Pompeo zal zijn.”

Volgens het nieuwsagentschap Reuters willen de Noord-Koreanen iemand die “voorzichtiger en volwassener in zijn communicatie” is dan Pompeo.