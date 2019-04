Ruim kwart werkt deeltijds

Van alle loontrekkenden in ons land werkt 27 procent deeltijds. Bij de mannen werkt 11 procent volgens een deeltijds regime, bij de vrouwen is dat ruim 43 procent. In vergelijking met vroeger zijn in verhouding vooral mannen veel meer deeltijds aan de slag gegaan.

e cijfers komen van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Ze tonen ook behoorlijke verschillen per sector. Zo werken in de horeca en in de zorg en maatschappelijke dienstverlening meer dan de helft van de loontrekkenden deeltijds.

Voor loontrekkende vrouwen is de belangrijkste reden om voor deeltijdse arbeid te kiezen de ‘zorg voor kinderen of afhankelijke personen’. Bij de mannen zijn de ‘persoonlijke of familiale redenen’ dan weer de belangrijkste drijfveer om minder uren op het werk te kloppen.

Over het algemeen is 4/5de werken het populairste deeltijdse regime bij zowel vrouwen als mannen (met 12,6 procent van het totaal), gevolgd door 50 procent-werk (10,6 procent van het totaal).

Deeltijds is toegenomen

In vergelijking met 30 jaar geleden zit het deeltijds statuut in de lift. In 1988 werkte 26 procent van de loontrekkende vrouwen en 2 procent van de loontrekkende mannen deeltijds. In verhouding zien we de toename in deeltijds werk dus ook (en vooral) bij de mannen: op dertig jaar tijd gingen vijf keer zoveel mannen deeltijds werken.

Opvallend is ook dat vandaag 15 procent van de deeltijds werkende personen meer wenst te werken. Het gaat om 173.000 personen op een totaal van 1.154.000 deeltijds werkende loontrekkenden en zelfstandigen van 15 tot en met 64 jaar.

