Vouwbare smartphone van Samsung begeeft het al na twee dagen

Dreigt een nieuw PR-drama voor Samsung? De Galaxy Fold, de eerste smartphone met opvouwbaar scherm, vertoont bij verschillende journalisten defecten. Samsung zegt de problemen te zullen onderzoeken, maar heeft er ook al twee verklaringen voor.

Samsung heeft voor de lancering van de opvouwbare telefoon al toestellen uitgedeeld aan journalisten om het apparaat te testen. Verschillende van die ‘reviewers’ zeggen dat ze al snel defecten vaststelden aan het toestel: het scherm dat voor de helft niet meer reageert of oneffenheden in de vouw van het scherm.

De Zuid-Koreaanse technologiegigant heeft er een uitleg voor. Zo zouden sommige journalisten een niet-definitieve versie van het apparaat gekregen hebben. De software daarvan zou nog niet op punt hebben gestaan.

Een ander probleem is dat de journalisten een beschermlaagje van het scherm haalden, omdat ze dachten dat dat de bedoeling was. Het extra laagje blijkt echter noodzakelijk. “Het verwijderen kan schade veroorzaken. We zullen ervoor zorgen dat die informatie duidelijk is voor onze klanten”, zegt het bedrijf.

Samsung heeft acht jaar gewerkt aan de ontwikkeling van de plooitelefoon, die begin mei in België te koop zal zijn voor circa 2.000 euro. Een problematische lancering zou dramatisch zijn voor de reputatie van het bedrijf. In 2016 moest Samsung immers al eens een toestel wereldwijd uit de handel halen wegens brandgevaar.