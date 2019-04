Politie pakt man op in kathedraal van New York met flessen benzine

Woensdagnacht heeft de politie van New York een man gearresteerd die met flessen benzine, aanmaakvloeistof en aanstekers de St. Patrick’s kathedraal wou binnenlopen. De politie beschouwt het als een verdacht incident, zeker na de brand in de Notre-Dame.

De 37-jarige Marc Lamparello uit New Jersey ging de historische Midtown-kerk binnen rond 20 uur ’s avonds met een hoop vlambaar materiaal. Hij werd al snel onderschept door de security van de kerk . De man zelf beweerde dat hij een kortere weg naar zijn auto zocht en daarom door de kathedraal wandelde, maar er zat nog voldoende benzine in zijn auto. “Zijn antwoorden waren inconsistent ontwijkend, maar hij werkte wel mee aan de ondervraging”, meldde de politie aan de New York Post.