Voor de tweede keer banden gestolen bij Deco-Cars in Poperinge

Poperinge - Voor de tweede keer in enkele jaren tijd werd Deco-Cars, een Poperingse firma gespecialiseerd in de verkoop van tweedehands wagens, het slachtoffer van een opvallende diefstal. In de nacht van woensdag op donderdag betraden dieven het terrein van de firma en gingen ervandoor met de vier banden van een rode Mercedes die er geparkeerd staat.

“De inbraak moet omstreeks 3 uur gebeurd zijn. Goede camerabeelden hebben we spijtig genoeg niet”, aldus Frederic Deconinck van de firma langs de Zuidlaan in Poperinge. Hij sprak vorige week nog met een collega waarvan de firma enkele jaren geleden het slachtoffer werd. “Toen werden op een identieke manier banden gestolen van een van onze wagens. Ik dacht: dat gebeurt nooit meer, maar zie.” Wellicht is de diefstal het werk van een groep dieven. “Met het juiste materiaal en met verschillende personen duurt het niet zo lang om die banden los te maken.” De Poperingse firma gaat nu op zoek naar vier nieuwe banden voor de wagen. Die zullen in totaal wellicht zo’n 3500 euro kosten.

De firma bekijkt welke maatregelen men kan nemen om een dergelijke diefstal te vermijden. De politie werd inmiddels al op de hoogte gebracht van het incident en startte een onderzoek op. De firma plaatste ook een oproep op haar Facebookpagina om zo mensen te vinden die mogelijks iets gezien hebben woensdagnacht.