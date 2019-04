Held van schietpartij op Amerikaanse school maakt droom waar met bezoek aan Barcelona

FC Barcelona heeft de droom van Anthony Borges in vervulling laten gaan met een bezoek aan de club. De 16-jarige jongeman werd op Valentijnsdag vorig jaar de held nadat hij een hele klas redde van een school shooting in Parkland, Florida. Borges hield er vijf schotwonden en dertien ingrepen aan over, maar zijn droom om bij FC Barcelona te voetballen, bleef.

Wat een mooie dag is voor geliefden, werd een drama voor Anthony Borges en zijn familie. De Amerikaan geraakte levensgevaarlijk gewond bij een school shooting in Parkland. Tot die dag voetbalde hij bij zijn lokale club in Coral Springs in Florida en was het zijn droom om profvoetballer te worden bij FC Barcelona.

De toen 19-jarige Nikolas Cruz schoot in de Majory Stoneman Douglas High School veertien jongeren en drie personeelsleden neer en er geraakten er evenveel gewond. “Het is een wonder dat Anthony nog leeft. We moeten God hiervoor bedanken”, vertelt Anthony’s moeder.

Anthony schoot meteen zijn medeleerlingen ter hulp. Zo sloot hij in zijn vlucht een deur van een klaslokaal om twintig van hen te helpen. Hij kon Cruz zien terwijl hij dat deed. Op dat moment kreeg hij vijf geweerschoten in zijn lichaam. “Ik kon de dader vaag zien toen ik de trap opliep. Ik probeerde in een klaslokaal te lopen, maar ik was al gewond. Ik kon nog net de deur sluiten.”

Veertig minuten later vonden de hulpdiensten Borges. “Ik wist dat ik ging sterven. Ik belde al naar mijn vader om hem te zeggen dat ik hem graag zie. Mijn laatste momenten wilde ik geven aan de andere slachtoffers zodat zij konden verder leven.”

Borges onderging tot nu toe al dertien operaties, heeft een metalen staaf in zijn rechterdij en rechterbeen. Ook de tenen van zijn linkervoet kan hij nog steeds niet bewegen. “Ik kon lang niet douchen of naar het toilet gaan”, vertelt de jonge kerel. “Zijn kansen om profvoetballer te worden, werden hem afgenomen. Hij deed me aan Neymar denken toen hij bij ons kwam”, zegt Roberto Vieira, Borges’ coach bij zijn jeugdploeg. “Naast het veld is hij vrij stil, maar erop een leider.”

Borges’ nam al deel aan de FCBEscola in Florida en zijn verhaal liet de Spaanse club niet onopgemerkt. “Toen we het nieuws zagen, wisten we dat Anthony een voorbeeld was. Hij inspireerde ons waar wij ook als club voor staan”, legt Carlos Martin, voorzitter van de FCBEscola, uit. Barcelona nodigde Borges en zijn familie uit om de club te bezoeken.

“Toen we een brief kregen van Barcelona, wilden we het nieuws meteen aan Anthony vertellen. Hij ging net naar de operatietafel en kon enkel zijn duim omhoog doen. Hij ging heel gelukkig naar de operatie”, vertelt Anthony’s moeder.

Voor Anthony was het allemaal een droom. “Ik dacht dat ik in een droom zat toen mijn moeder het me vertelde.” Volgens zijn moeder is het de reden dat Anthony zo snel revalideerde. “We hadden nooit gedacht dat hij nog zou kunnen stappen. Nu kan hij zelfs opnieuw lopen. Het is een mirakel.”

Anthony kreeg begin dit jaar een medaille voor zijn moed, maar de jongeman vindt die eer allemaal niet nodig. “Het is raar dat mensen me een held noemen. Ik deed wat ik moest doen. Waarom noem je iemand een held als die vijf kogels in zijn lichaam kreeg?”

“De definitie van ‘held’ is voor hem anders”, legt zijn moeder uit. “Een held raakt niet gewond. Dat bedoelt hij. Dat kleine lichaam heeft zoveel pijn geleden. Zowel fysiek als mentaal. Hij heeft nachtmerries, wordt wenend en zwetend wakker. Hij is gewoon nog altijd heel bang.

Anthony is een geweldige jongen. Ik denk dat God een missie voor hem heeft want met alles wat hij heeft meegemaakt, zou hij normaal niet meer leven. Hij staat nog altijd bij ons. En daar ben ik God heel dankbaar voor.”

