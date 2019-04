Conservatieve partij van May is grote verliezer in nieuwe Europese peiling

Als de Britten eind mei deelnemen aan Europese verkiezingen, en daar ziet het wel naar uit, dan is de Conservatieve partij van premier Theresa May wellicht de grote verliezer. In een nieuwe peiling van het Europees Parlement gaan de Tories van 20 naar 12 zetels. Grootste oppositiepartij Labour verliest 1 zetel, maar wordt wel de grootste.

Nu de Brexit opnieuw is uitgesteld - dit keer wellicht tot eind oktober - is de kans groot dat de Britten eind mei alsnog moeten deelnemen aan Europese verkiezingen. Groot-Brittannië heeft vooralsnog recht op 73 zitjes in het Europees halfrond.

De Britten beschouwen de Europese verkiezingen als een soort tweede referendum over de Brexit. En dan wordt de Conservatieve regeringspartij van premier Theresa May wellicht afgestraft. Mocht het Verenigd Koninkrijk op dit moment gaan stemmen, dan verliezen de Tories 8 van hun 20 zetels. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van het Europees Parlement. In procenten gaat het om een achteruitgang met meer dan 7 procentpunt, van bijna 24 naar 16,5 procent.

Labour, de belangrijkste oppositiepartij, houdt wél stand. In procenten gaan Jeremy Corbyn en co er iets op vooruit, van 25,4 naar 26,5 procent. Ze verliezen daarmee één zetel, maar worden met 19 zitjes wel de grootste Britse partij in het Europees Parlement.

Farage

Maar als we de peilingen mogen geloven wordt vooral de nieuwe Brexit Party van Nigel Farage de grote winnaar van de Europese verkiezingen. De voormalige UKIP-leider haalt vanuit het niets 13,5 procent van de stemmen of 10 zetels, en wordt daarmee de derde Britse fractie in het halfrond. De eurosceptische Farage maakt van het uitvoeren van de Brexit, desnoods zonder akkoord met de EU, het speerpunt van zijn campagne.

UKIP verliest wel fors. De rechtse eurokritische UK Independence Party was in 2014 nog de grootste met 24 zetels en meer dan 27 procent van de stemmen, maar zakt zonder kopman Farage terug tot 9 zetels.

Pro-Europa

Goed nieuws is er dan weer voor de kleinere, veeleer pro-Europese partijen. De Libdems gaan van 1 naar 6 zetels, de groenen van 3 naar 5. De Scottish National Party (SNP) verdubbelt haar aantal zitjes van 2 naar 4. De Schotten stemden tijdens het referendum in 2016 al hoofdzakelijk tegen de Brexit. Ook de nieuwe partij Change UK, die is opgericht door dissidenten van zowel Labour als de Conservatives (samen The Independent Group in het parlement, red.) doet het goed in de peilingen. Die partij zou 4 zetels halen. De andere kleinere Britse partijen als het Welshe Plaid Cymru of het Noord-Ierse Sinn Féin rijven volgens de prognoses de overige 4 zetels binnen.

De peiling is gebaseerd op de huidige samenstelling van het Europese parlement, die zelfs los van de Brexit nog fel zou kunnen veranderen na de verkiezingen. Ze is gebaseerd op basis van het gemiddelde van de peilingen die in de lidstaten worden uitgevoerd.