Broers Dardenne maken kans op derde Gouden Palm

Jean-Pierre en Luc Dardenne maken met hun nieuwste film, “Le Jeune Ahmed”, kans op de Gouden Palm op het filmfestival van Cannes. De selectie voor de 72ste editie van het festival in de Franse badstad werd donderdag bekendgemaakt.

De nieuwste film van de Waalse broers gaat over radicalisering, in de persoon van de 13-jarige Ahmed die heen en weer geslingerd wordt tussen de absolute idealen van zijn imam en de verlokkingen van het leven. De film komt op 22 mei in de zalen.

De Dardennes schoten al twee keer de hoofdvogel af op het filmfestival van Cannes, voor “Rosetta” et “L’Enfant”. Nu nemen ze het op tegen een vijftiental andere films, van regisseurs als Pedro Almodovar, Ken Loach en Terrence Malick.

Het festival van Cannes vindt plaats van 14 tot 25 mei.