Britse duiker die Thaise grotjongens redde, zat zelf vast in grot

Een Britse duiker die in de zomer van 2018 hielp bij de bevrijding van 12 jonge voetballertjes en hun coach uit een grot in Thailand, moest deze week zelf gered worden nadat hij vast kwam te zitten in een grot in de Verenigde Staten.

Josh Bratchley was samen met andere duikers een grot aan het verkennen in Jackson County, Tennessee toen hij vast kwam te zitten. De andere duikers probeerden hem er zelf uit te krijgen, maar na verschillende pogingen belden ze toch de hulpdiensten. Er werden professionele duikers overgevlogen uit Arkansas en Florida en de volgende dag kon de reddingsoperatie beginnen. De reddingsactie zelf duurde een uur, maar Bratchley verbleef in totaal een volledige dag en nacht ondergrond.

“Hij was wakker, alert en kon zich nog goed oriënteren”, zei het hoofd van de reddingswerkers. “Zijn enige vraag was een stuk pizza als hij terug bovenkwam.” Bratchley werd onderzocht, maar moest niet naar het ziekenhuis gebracht worden.