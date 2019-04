Parket waarschuwt voor sms’en waarmee fraudeurs AXA-rekeningen leeghalen

Er loopt een onderzoek naar fraudeurs die via sms-berichten in naam van AXA Bank de rekeningen van klanten proberen leeg te halen. De “phishers” gebruiken het verkort nummer 8128, meldt het parket Oost-Vlaanderen.

Het parket is het onderzoek gestart in samenwerking met de federale gerechtelijke politie van Oost-Vlaanderen, nadat er sinds donderdagmorgen frauduleuze sms-berichten verstuurd worden.

“In een eerste bericht wordt een link gegeven om te voorkomen dat je rekening wordt opgeschort. Klik je op deze link, dan vragen ze om je kaartnummer en codes in te geven”, zegt het parket. “Ga hier zeker niet op in. Met deze gegevens wordt je rekening leeggehaald. Een bank vraagt nooit vertrouwelijke gegevens via sms-bericht.”

Wie de link toch al geopend heeft en gegevens ingegeven heeft, moet zo snel mogelijk contact opnemen met de bank of zijn bankkaart laten blokkeren via card stop op 070/344.344. Wie een financieel nadeel heeft, kan klacht indienen bij de politie.