Meer dan 200 doden op twee weken tijd in Tripoli

Bij gewapende conflicten in de Libische hoofdstad Tripoli zijn op twee weken tijd al 205 mensen gedood en 913 mensen gewond geraakt, zo bericht de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) donderdag.

In Libië strijden twee legers en verschillende milities om de macht. De troepen van het Libische Nationale leger (ANL), onder leiding van Khalifa Haftar, begonnen op 4 april een offensief tegen Tripoli, waar de internationaal erkende Regering van Nationaal Akkoord (GNA) is gevestigd.

Haftar heeft zijn invloed al uitgebreid naar grote delen van het land, en wil nu ook Tripoli in zijn greep nemen. Volgens de WHO hebben de gevechten ongeveer 25.000 mensen ontheemd.

Duitsland heeft door het escalerende geweld een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad bijeengeroepen. Sinds de val van Moammar al-Qadhafi in 2011 is Libië een van de belangrijkste transitlanden geworden voor vluchtelingen die op weg zijn naar Europa via de Middellandse Zee.