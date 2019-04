Zoon (15) van Belg sterft onder garagepoort in Pattaya

In de bekende Thaise badplaats Pattaya is de stiefzoon van een Belgische man, Eric Baerts (61), afgelopen weekend om het leven gekomen. De vijftienjarige jongen belandde onder een zware ijzeren poort en kon niet meer gered worden.

Eric Baerts was met zijn Thaise ex-vrouw en stiefzoon in het badplaatsje om Songkran, het Thaise nieuwjaar, te vieren. Toen de man terugkwam, bleef zijn elektrische poort haperen. Hij belde zijn ex-vrouw en vroeg of zijn stiefzoon kon komen helpen. Maar tijdens de herstelling ging het mis. De poort viel naar beneden en kwam op de tiener terecht. Hij kreeg het volledige gewicht van de ijzeren poort op zich. Zijn vader probeerde samen met omstanders de poort op te heffen, wat uiteindelijk ook lukte. Maar het was al te laat voor de jongen.

De politie en andere hulpdiensten arriveerden, maar konden niks anders doen dan de jongen dood te verklaren.

Foto: SanookNews