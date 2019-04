Bart De Wever na gezinsdrama in Wijnegem: “Als je zo’n feiten wil plegen, zal dat ook gebeuren”

Bij een gezinsdrama in Wijnegem zijn woensdagnacht minstens drie doden gevallen. Een Antwerpse politieagent bracht zijn twee kinderen en vrouw om het leven. Daarna schoot hij ook zichzelf neer. De feiten zouden wellicht gepleegd zijn met het dienstwapen van de man.

“Het zijn gruwelijke feiten, zo’n gezinsdrama. Het is onvoorstelbaar om zo’n nieuws binnen te krijgen. Dat het dan nog iemand is van het Antwerpse politiekorps, dat maakt mij erg droef. Het is heel bitter”, zei Antwerps burgemeester Bart De Wever aan ATV.

Hoe de man zijn dienstwapen mee naar huis heeft kunnen nemen, is nog niet duidelijk. “Daar is inderdaad controle op. We gaan ook intern onderzoek voeren naar hoe dit is kunnen gebeuren. Maar je moet je niet te veel illusies maken. Politiemensen beschikken over een wapen en als je zo’n feiten wil plegen, zal dat ook gebeuren. Je kan daar echt geen sluitende controle op zetten.”