Facebook plaatste per abuis contactgegevens 1,5 miljoen gebruikers online

Facebook heeft de afgelopen drie jaar de contactgegevens van 1,5 miljoen nieuwe gebruikers geüpload, zonder hun toestemming daarvoor. De fout was aan het licht gekomen toen een wijziging werd doorgevoerd in het aanmeldingsproces vorige maand. Dat bevestigde het socialmediabedrijf aan de Amerikaanse nieuwswebsite Business Insider.

Het bedrijf zei dat de details niet zijn gedeeld met anderen en dat ze nu worden verwijderd. De fout is rechtgezet en de getroffen gebruikers worden op de hoogte gebracht, aldus Facebook.

Business Insider bracht als eerste het nieuws over de fout. In sommige gevallen was het e-mailadres van een nieuwe gebruiker onbedoeld geüpload tijdens het proces om het wachtwoord te verifiëren.

De afgelopen jaren zijn verschillende fouten met gevoelige informatie van Facebook-gebruikers aan het licht gekomen.