Oeps, hier ging iets mis: Vlamingen en Franstaligen moeten op andere dagen betalen

Sint-Jans-Molenbeek - Oeps, foutje. Een verkeersbord in Brussel geeft sinds kort andere instructies voor betalend parkeren aan Vlamingen en Franstaligen. Vlamingen lezen dat ze op maandag en dinsdag moeten betalen voor parking, bij Franstaligen is dat van dinsdag tot vrijdag.

Op het bord werd ‘lundi’ (maandag) overplakt door ‘mardi’ (dinsdag), maar in de Nederlandstalige versie plakten ze ‘dinsdag’ over ‘vrijdag’.

Het is senator Karl Vanlouwe (N-VA) die het verkeersbord ontdekte op een kruispunt in Molenbeek. “Het is op zich grappig, maar het toont ook wel aan dat lokale besturen in Brussel niet de minste inspanningen doen om tweetalig te zijn. Het is de hoofdstad van Europa, maar we slagen er niet in om tweetalig te zijn?”