Eerste Chinese Kuifje-winkel opent zijn deuren in Shanghai

De allereerste Kuifje-winkel in China heeft maandag zijn deuren geopend in Shanghai. Vele fans en prominente figuren waren daarbij aanwezig, alsook de dochter van Chang (Zhan Chongren). Chang was een jeugdvriend van geestelijke vader Hergé, die tevens meewerkte aan het stripalbum “De Blauwe Lotus”.

Zhang Yifei, de dochter van Chang, had voor de gelegenheid dagboeken en brieven van haar vader meegebracht. “Deze brieven en dagboeken tonen aan dat mijn vader en Georges Remi veel over de Chinese cultuur, geschiedenis, kalligrafie en porselein hebben gesproken”, vertelde Zhang aan de Chinese pers.

De winkel in Shanghai beslaat 100 vierkante meter, waar meer dan 1.000 Kuifje-producten verkocht worden.

Het personage van Hergé is zeer populair in China dankzij het album “De Blauwe Lotus”, dat voor het eerst werd gepubliceerd in 1934 in de jeugdbijlage van de Belgische krant Le Vingtième Siècle. Co-tekenaar Chang werd bevriend met Hergé toen Chang in Brussel studeerde. Hij schreef mee aan het bekende stripalbum en kon Hergé voorzien van waardevolle informatie over het dagelijks leven in China. De vrienden gingen ieder hun eigen weg maar kwamen uiteindelijk weer samen in 1981, twee jaar voor Hergé’s dood.

De winkel in Shanghai is niet de eerste winkel van de stripheld in Azië. In Singapore bestaat ook al een ‘Tintin shop’.