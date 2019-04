Engelse pers looft “outstanding” De Bruyne na “één van de mooiste voetbalavonden ooit”

“Een van de beste, meest boeiende, dramatische en emotionele voetbalwedstrijden die ik ooit gezien.” Zo omschrijft Engels voetbalicoon en BBC-presentator Gary Lineker de 4-3 tussen Manchester City en Tottenham Hotspur van woensdagavond. En daar is de rest van de Britse pers het roerend mee eens.

Tottenham Hotspur plaatste zich woensdagavond na een heus spektakelstuk voor de halve finale van de Champions League. Na de 1-0-zege in de heenmatch, verloor Tottenham woensdag de terugmatch met 4-3, nadat een noodlottig vijfde tegendoelpunt in de blessuretijd met behulp van de VAR werd afgekeurd. Kevin De Bruyne, goed voor drie assists, en Vincent Kompany - beiden in de basis - loodsten Manchester City aanvankelijk vanuit een verloren positie voorbij het Tottenham maar een frommelgoals van Llorente volstond voor de kwalificatie van de club uit London.

Foto: AFP

“Het moment dat de winning goal van Manchester City werd afgekeurd was een glorieus sportief bloedbad. Een ongeëvenaard moment van opwinding dat het orgelpunt was van een avond die te boek zal staan als één van de meest dramatische ooit uit de Champions League”, omschrijft Phil McNulty - hoofd voetbal van de BBC - het poëtisch. “De twee teams waren elk op hun eigen manier uitmuntend. En sowieso zou de afloop voor één van beiden wreed zijn geweest. Maar de neutrale toeschouwer konden genieten van een match die alles te bieden had wat deze sport zo geweldig maakt. Dit was een avond die nooit meer vergeten zal worden, zelfs niet door hen die al zoveel hebben meegemaakt.”

Phil McNulty roemt ook Tottenham-trainer Pochettino. “Het siert dat de Argentijn dat hij weigerde om na de 1-0-thuiszege op safe te gaan spelen in Manchester. Op het moment dat zijn belangrijke middenvelder Moussa Sissoko geblesseerd uitviel en hij geen opties meer had in zijn middenveld, koos hij ervoor aanvaller Llorente erin te brengen. En dat terwijl het 3-2 stond voor Manchester City en Tottenham nog geplaatst was op basis van de uitdoelpunten. Pochettino werd beloond voor zijn moed toen Llorente 17 minuten voor het einde van match de goal van de kwalificatie scoorde.”

“Outstanding De Bruyne”

Op de website van de BBC kunnen de bezoekers zelf hun spelersbeoordelingen geven. Tottenham-aanvaller Son Heung-Min - goed voor twee doelpunten - kreeg met 8.53 punten de hoogste score van allemaal. Vertongen en Alderweireld kregen beiden 6.4 achter hun naam. Bij Manchester City stond Kevin De Bruyne ondanks zijn drie assists en beresterke match niet op kop. Met 7.12 op 10 deed hij een half puntje slechter dan aanvaller Raheem Sterling (twee goals). Vincent Kompany zat met 5.24 halfweg de City-scores. Laporte (4.58/10) was met zijn domme foute bij de eerste twee Tottenham-goals uiteraard het kneusje.

Foto: Photo News

De Britse analisten waren het roerend over eens: Kevin De Bruyne speelde een geweldige match. Guardiola liet zijn draaischijf nog op de bank starten tijdens de heenmatch, maar gisterenavond mocht De Bruyne wel in de basis opdraven. En King Kev speelde de pannen van het dak. Alomtegenwoordig, levensgevaarlijk en goed voor de drie assists. Kwaliteitskrant The Guardian bediende De Bruyne dan ook met een 9/10. “De Bruyne was outstanding. Hij voetbalde weergaloos en oppermachtig. Drie assists, met onder meer een prachtige voorzet voor Sterling en een geweldige pass op Aguëro.” Ook Vincent Kompany kreeg complimenten van The Guardian. “Het stond verrassend in de basis, maar toonde dat hij de beste verdediger van City is. Hij pakte uit met een uitmuntende tackle op Son.” Kompany kreeg een 7/10. Net zoals Jan Vertonghen en Toby Alderweireld aan de overkant trouwens. “Alderweireld was allicht de meest betrouwbare verdediger van Tottenham vanavond. Blokkeerde uitstekend een schot van Aguëro. Vertonghen zat er goed tussen toen Sterling aanlegde voor een knal. Een bekoorlijke prestatie in een sterk seizoen.”

De Daily Mail gaat zelfs nog een stapje verder dan The Guardian en beloont De Bruyne met een 9,5/10. “Hij is dé man van de grote momenten. Goed voor drie assists. De Bruyne stak het vuur aan de lont en liet momenten van uitzonderlijke kwaliteit bewonderen.” De Daily Mail vond ook dat Kompany (7/10) “nauwelijks een voet verkeerde zette en zonder de minste zenuwen stond te voetballen” tegen Tottenham. Ook Alderweireld - “kleefde op Aguëro en hield goed stand” - en Vertonghen - “vaak de verdediger met een cruciale opruimactie of een belangrijke kopbal” - deden het goed.

Foto: Action Images via Reuters

The Sun wijt de uitschakeling aan de afwezigheid van De Bruyne in de heenmatch. “Guardiola maakte één grote fout door De Bruyne niet op te nemen in zijn basisploeg op bezoek bij Tottenham.

We nemen het Spaanse Marca er nog even bij als uitsmijtertje. De Real-gezinde krant had vooral plezier in de uitschakeling van Barcelona-icoon Pep Guardiola. “Pep ontspoort opnieuw”, kopt Marca vol leedvermaak bij een foto waarop Guardiola de later afgekeurde 5-3 nog aan het vieren is. Om er aan te toevoegen. “Se gozo en un pozo!”. Letterlijk: “hij verheugde zich in een put.”oftewel “zijn illusie ligt in duigen”.