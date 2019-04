Mechelse voetballer krijgt vijf jaar schorsing voor kopstoot aan scheidsrechter

Een voetballer van FC Suraye United Mechelen is door de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) geschorst voor vijf jaar, omdat hij tijdens een competitiewedstrijd een kopstoot aan de scheidsrechter had uitgedeeld. De speler, E.Y., tekende nog verzet aan, maar haalde bakzeil.

In een competitieduel op het veld van KSK Wavria (4e provinciale D) kreeg E.Y. na een halfuur rechtstreeks rood voor een gevaarlijke tackle. De speler van Suraye United keerde zich tegen de scheidsrechter en deelde hem een kopstoot uit. De impact was beperkt, omdat de ref zich nog kon wegtrekken. Nadien moest ook een tegenstrever het ontgelden. Opnieuw gaf E.Y. een kopstoot. De scheidsrechter zou nadien nog op en naast het veld bedreigd zijn geweest door de speler. De politie moest ook tussenkomen voor een incident tussen de toeschouwers, en ving toen al op dat er een kopstoot was uitgedeeld.

E.Y. ontkent dat hij de scheidsrechter aangeraakt of bedreigd zou hebben. Hij zou naar eigen zeggen enkel verhaal zijn gaan halen bij de scheidsrechter, waarna hij direct is gaan douchen en tijdens de rust zou hij naar huis zijn vertrokken. De speler van Suraye United gaf wel toe dat hij gefrustreerd was na de rode kaart. Maar omdat ook de fysieke integriteit van de ref niet in gevaar was, vroeg hij om een mildere sanctie.

Die kreeg E.Y. uiteindelijk niet. Het Beroepscomité van Voetbal Vlaanderen bevestigde de eerdere beslissing van het Provinciaal Comité Antwerpen. Het beroepsorgaan “ziet geen redenen om te twijfelen aan de verklaringen van de scheidsrechter” en “stelt dat er sprake is van agressie op de scheidsrechter”. “Er worden door de verdediging geen objectieve argumenten bijgebracht die het verslag en de verklaringen van de scheidsrechter kunnen weerleggen. Het Comité kan geen geloof hechten aan de verklaringen van E.Y.”, luidt het vonnis daterende van 3 april.

E.Y. wordt daardoor met terugwerkende kracht vanaf 20 december 2018 geschorst voor vijf jaar. Pas vanaf 20 december 2023 mag hij opnieuw op een voetbalveld staan.

Zijn ploeg FC Suraye United werd vorig jaar opgericht om voetballers uit de Suryoyo-gemeenschap, de verzamelnaam voor Assyrische, Chaldeeuwse en Aramese gemeenschappen, samen te brengen in een eigen Mechels team.