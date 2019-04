Priester laat zich tijdens les slaan en bespugen door studenten: “Sorry, wou hen doen ervaren wat kruisiging was”

Een priester uit de Amerikaanse staat Ohio heeft zich geëxcuseerd voor een video die op het internet de ronde doet. Daarin spuwen en slaan de jongeren hem op zijn verzoek.

Naar eigen zeggen wou de priester, Jaddeus Dempsey, zijn leerlingen iets leren over de kruisiging naar aanleiding van Pasen. Hij zei tegen de leerlingen dat hij hen iets gingen vragen wat misschien een beetje gek was. “Als er iemand is die in mijn gezicht zou willen spuwen, dan mag dat zonder gevolgen.” De meeste studenten waren wat verbaasd, maar ook wel enthousiast. Tot hij nog verder ging en de leerlingen vroeg hem te slaan. Sommigen weigerden, maar anderen sloegen de priester.

De video krijgt heel wat kritiek van ouders. Verschillende jongeren mogen niet meer teruggaan naar de kerk. Volgens de priester is zijn boodschap verkeerd overgekomen. “Het was niet mijn bedoeling, mijn bedoeling was hen te laten zien hoeveel Jezus van hen houdt”, zei hij in een Facebook-filmpje. “Mijn excuses dat ik mijn gemeenschap, mijn kerk, de ouders en de kinderen slecht vertegenwoordigd heb.”