Opvallend: geblesseerde Tottenhamspeler had niet door dat zijn club zich plaatste voor halve finales

Moussa Sissoko had woensdagavond niet door dat Tottenham zich plaatste voor de halve finales van de Champions League. De Franse middenvelder, die geblesseerd uitviel, vertrok naar de kleedkamer toen Raheem Sterling de afgekeurde de 5-3 tegen de netten trapte.

LEES MEER. Engelse pers looft “outstanding” De Bruyne na “één van de mooiste voetbalavonden ooit”

LEES MEER.Hoe deze Champions League-editie uitgroeide tot de beste in jaren

“Ik zag de 5-3 vallen en ik was zo teleurgesteld dat ik meteen naar de kleedkamer trok”, zei de Fransman achteraf aan de Franse sportkrant L’Equipe. “Ik was alleen. Niemand was met me meegegaan en er was ook geen tv waarop ik de match kon verder volgen.”

Het was uiteindelijk een lid van de technische staf die Sissoko wijsmaakte dat de Spurs doorgingen. “Iemand van de staf kwam binnen na de wedstrijd en schreeuwde ‘we did it!’. Ik vroeg hem hoe het dan toch is kunnen lukken. Op dat moment zei hij dat het doelpunt was afgekeurd.”

“Ik trok een T-shirt aan en liep naar buiten om mee te gaan vieren. Ik wilde zo’n historisch moment niet missen. Het was een ongelooflijke, emotionele schok”, voegde de Fransman er nog aan toe.

Tottenham neemt het in de halve finales op 30 april en 8 mei op tegen Ajax. De club van Jan Vertonghen en Toby Alderweireld speelt eerst thuis.

LEES MEER. Guardiola blijft groots in de nederlaag: “Ik blijf de VAR steunen en feliciteer Tottenham”