Duitser betaalt meer voor zijn biertje

De Duitse bierprijzen zijn in 2018 sterker gestegen dan de inflatie. Dat meldt het Duitse statistiekbureau donderdag. Terwijl de algemene prijsstijging 1,9 procent bedroeg, stegen de bierprijzen met ongeveer 3,5 procent.

De prijzen van de pilsbieren stegen het snelste, met 3,8 procent. De steeds populairder wordende alcoholvrije bieren werden 2,7 procent duurder, terwijl de prijzen van mixen op basis van bier, zoals bier met limonade of cola, stegen met 3,8 procent. Witbieren en altbieren, tot slot, werden 1,8 procent duurder.

Ondanks de hogere prijzen, is de hoeveelheid bier die de Duitse brouwerijen produceerden met 2,2 procent gestegen, tot 8,7 miljard liter. Dat is volgens het statistiekbureau te danken aan de warme zomer en het wereldkampioenschap voetbal.

Het meeste in Duitsland gebrouwen bier wordt in het land zelf verkocht. De export is met 0,1 procent gestegen, tot 1,6 miljard liter, goed voor een totale waarde van 1,2 miljard euro. De grootste buitenlandse markt voor Duits bier was vorig jaar Italië (21,8 procent), gevolgd door China (11,3 procent) en Nederland (7 procent). Ondanks de geringe stijging vorig jaar, blijft de Duitse export stijgen: terwijl de uitvoer in 2003 nog 11,7 procent bedroeg, was dat vorig jaar al 18 procent. Tegen 2020 willen de Duitse bierbrouwers de kaap van de 20 procent ronden.

Zelf importeerde Duitsland 718 miljoen liter bier, goed voor 441,3 miljoen euro. Grootste leverancier was Denemarken, met 246 miljoen liter.