Alex McLeish ontslagen: wie coacht Schotland tegen de Rode Duivels?

De Schotse voetbalbond heeft donderdag bondscoach Alex McLeish ontslagen. McLeish, die in februari vorig jaar aan zijn tweede ambtstermijn was begonnen, was met Schotland tegenvallend begonnen aan de kwalificaties voor Euro 2020. De Schotten verloren vorige maand hun openingsmatch in groep I, de poule van de Rode Duivels, met 3-0 van Kazachstan.

Na die pandoering in Astana wonnen de Schotten wel zuinig bij San Marino (0-2), maar dat volstond niet voor McLeish om zijn job te houden. Eerder hadden Schotland en McLeish in divisie C van de Nations League wel hun groep gewonnen, voor Israël en Albanië.

De zestigjarige oud-verdediger was in 2007 al eens een klein jaar bondscoach van Schotland. In clubverband coachte hij naast enkele Schotse (Motherwell, Hibernian en Rangers) en Engelse clubs (Birmingham City, Aston Villa en Nottingham Forest) ook een seizoen Racing Genk (2014-2015). McLeish greep dat jaar met Genk naast Play-off 1 en kon ook in Play-off 2 geen groepswinst veroveren.

Op 11 juni komt Schotland naar Brussel voor een partij in het Koning Boudewijnstadion tegen de Rode Duivels. Drie dagen eerder is er de thuiswedstrijd in Glasgow tegen Cyprus.