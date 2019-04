Oudere man zwaargewond na vechtpartij in flat, vermoedelijke dader ingerekend

/ Sint-Niklaas - Een oudere man is donderdagmiddag zwaargewond geraakt bij een vechtpartij op zijn flat aan het Regentieplein in Sint-Niklaas. Het slachtoffer moest door de brandweer geëvacueerd worden. De vermoedelijke dader werd opgepakt.

De hulpdiensten werden kort na 13 uur opgeroepen naar een flat op de eerste verdieping van een hoekpand op het Regentieplein. Daar werd de bewoner, een oudere man, bebloed en zwaargewond aangetroffen, hij zou een steekwonde in de hals hebben. Hij werd ter plaatse verzorgd en vervolgens door de brandweer geëvacueerd met de brandladder. Daarna werd hij meteen overgebracht naar het ziekenhuis.

Getuigen hadden kort voor de aankomst van de hulpdiensten een man met ontbloot bovenlijf driftig in en uit het gebouw zien lopen. Hij werd opgepakt en gearresteerd door de politie. Verder gerechtelijk onderzoek moet meer duidelijkheid brengen over wat er precies is gebeurd op flat. Vast staat is dat het slachtoffer zijn verwondingen heeft opgelopen tijdens een vechtpartij. Volgens sommige bronnen zou de man vuistslagen gekregen hebben en vervolgens in de keel gesneden zijn, maar dat wordt voorlopig nog niet bevestigd.