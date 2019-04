Zakenman met vier buitenlandse vennootschappen strijkt in België 75.000 euro werkloosheidsuitkering op

Brugge / Blankenberge - Een 40-jarige Blankenbergenaar streek in ons land 75.000 euro aan werkloosheidsuitkering op, terwijl hij in het buitenland vier vennootschappen heeft. Hij moest zich voor de Brugse rechtbank verantwoorden.

Gunther N. runde de voorbije vier jaar vennootschappen in Nederland, Polen en Luxemburg. Maar dit liet hij niet weten aan de RVA, waar hij als werkloze stond geregistreerd. De man haalde in Polen zelfs de krant toen hij bekendmaakte dat hij met zijn Luxemburgs investeringsfonds Globucor liefst 100 miljoen euro ging pompen in de restauratie van het neogotische paleis van Kopice.

Toen zijn gesjoemel aan het licht kwam werd N. verhoord. Hij ontkende zijn mandaten in de buitenlandse vennootschappen niet, maar beweerde dat hij niet wist dat dit een invloed kon hebben op zijn uitkering in België. De onterecht ontvangen uitkeringen moet hij nu terugbetalen. Hij krijgt ook nog zes maanden effectieve celstraf en een geldboete van 4.800 gekregen voor fraude.