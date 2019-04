Klimaatspijbelaars gaan door tijdens de paasvakantie

Oostende - De paasvakantie kan enkele honderden klimaatspijbelaars niet tegenhouden om hun ongenoegen te uiten. Zowel in Antwerpen als in Oostende worden er acties gehouden.

In Oostende maken de spijbelaars van de nood een deugd, en houden ze met een 200-tal deelnemers een picknick op het strand.

Kyra Gantois van Youth For Climate legt uit wat de bedoeling is: “Gewoon chillen, babbelen op het strand, omdat het ook wel eens rustig mag gaan, het is al erg druk geweest.” Borden en spandoeken hadden de activisten wel meegebracht. Een greep uit de slogans: “Op zoek naar een draagvlak? - Onze kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en onze moeder, de planeet”, “Ik kwam ik zag, ik verdronk”, “We blijven zeuren tot er iets gaat gebeuren”, “Gezocht: langetermijndenkers voor job in Kamer of regering”.

Youth For Climateboegbeeld Anuna De Wever was er niet bij. Zij is op vakantie in Rome. “Niet met het vliegtuig, maar met de auto”, benadrukte Gantois. Enkele politici van Groen, voorzitter van de Oostendse gemeenteraad en federaal parlementslid Wouter De Vriendt en milieuschepen in Oostende Silke Beirens tekenden wel present.

De jongeren van Youth For Climate begonnen in Oostende met een crowdfundingactie. Ze verkochten armbandjes voor 2 euro per stuk. “Respect existence or expect resistance” (”Respecteer het bestaan of verwacht weerstand”), staat op het bandje. De opbrengst gaat onder andere naar de organisatie van een festival, dat plaats moet vinden vlak voor de verkiezingen.

Foto: BELGAONTHESPOT

In Antwerpen waren er een 150 deelnemers. Zij trokken door de binnenstad. Het was de tiende Antwerpse editie van de klimaatmars. Initiatiefnemers Youth for Climate en Students for Climate Antwerp kregen ook ditmaal de steun van enkele vertegenwoordigers van Grootouders voor het klimaat. Enkele andere opvallende aanwezigen waren een twintigtal leden van een internationaal jeugdkoor dat deze week in Antwerpen verblijft voor een concert en de vanuit Mechelen naar Antwerpen afgezakte Kristof Calvo (Groen). De betogers scandeerden als vanouds slogans als “What do we want? Climate justice! When do we want it? Now! “ en “Change the system, not the climate!”