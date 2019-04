Geen enkele speler van Ajax in Fantasy-Team van de week van de Champions League, Kevin De Bruyne staat er wel in

Kevin De Bruyne is opgenomen in het Fantasy-elftal van de week na de terugwedstrijden in de kwartfinales van de Champions League. De Rode Duivel had woensdagavond met drie assists een groot aandeel in de 4-3 zege van Manchester City tegen Tottenham. Die kleine overwinning volstond niet om door te stoten naar de halve finales aangezien de Spurs de heenmatch met 1-0 hadden gewonnen.

Met Raheem Sterling (2 goals) en Sergio Aguëro (1 goal) kregen nog twee ploegmaats van De Bruyne een plaats in de ploeg van de week. Son (2 goals) is de enige Tottenhamspeler in het team.

Liverpool, dat Porto overklaste, is met vier spelers (Alexander-Arnold, Mané, Salah en Van Dijk) het best vertegenwoordigd. Barcelona, de boeman van Manchester United, wordt vertegenwoordigd door Alba, Ter Stegen en Messi.

Ajax, dat met knap voetbal Juventus uit het toernooi knikkerde, heeft opvallend genoeg geen enkele speler in het team van de week.

Dat komt doordat de keuze voor Team van de Week deel uitmaakt van de Fantasy Football van de UEFA. Spelers krijgen een aantal vooraf bepaalde punten: één om in de basis te starten, twee om minstens een uur te spelen, afhankelijk van de positie vier tot zes punten voor een doelpunt en drie voor een assist.

Opstelling: Ter Stegen - Alba, Van Dijk, Alexander-Arnold - De Bruyne - Sterling, Mané, Son, Salah - Agüero, Messi