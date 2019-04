Code rood voor Antwerpse natuurgebieden: “Extreem hoog gevaar”

Sinds donderdagmiddag geldt code rood of ‘extreem hoog gevaar’ voor brand in de natuurgebieden in Antwerpen. Dat meldt het Agentschap Natuur en Bos (ANB).

Het Agentschap raadt mensen af om te wandelen in brandgevoelig natuurgebied zoals heide, maar een verbod geldt er niet. Wie er toch gaat wandelen, mag (letterlijk) niet met vuur spelen en niet roken. Zowel de beheerders als de brandweer zijn zeer waakzaam. Als er een brand uitbreekt, zal de brandweer sowieso met groot materieel uitrukken.

Bij code rood geldt een verhoogde waakzaamheid, met meer patrouilles door de brandweer en het Agentschap Natuur en Bos. De brandtorens blijven ook bemand.

Welke code van toepassing is, kan per gebied verschillen. Momenteel is in alle Antwerpse gebieden ‘code rood’ van toepassing, in Limburg is code oranje van kracht, in de rest van Vlaanderen is het code groen.

De brandgevoelige gebieden in Antwerpen zijn de Kalmthoutse Heide, de Kesterheide, De Merode, Most-Keiheuvel en Tielenheide.

Het is het Agentschap Natuur en Bos dat bepaalt hoe acuut het brandgevaar is. Dat gebeurt dagelijks, op basis van metingen.

Wat betekenen de codes precies?

Code groen: weinig gevaar Er is geen bijzonder risico op brand in de natuurgebieden. Maar ook in dit geval is het niet toegelaten om een kampvuur te stoken: dat mag alleen als een jeugdbeweging een uitzondering heeft aangevraagd. Brandende peuken op de grond gooien, mag ook nooit. De brandweer zal voor een brand op normale sterkte uitrukken.

Code geel: gevaar Deze situatie is momenteel van toepassing in West- en Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. De natuurgebieden beginnen er droger te worden, waardoor de kans op brand toeneemt. De beheerders zijn extra waakzaam.

Code oranje: Hoog gevaar Hier moeten bezoekers extra alert zijn. Roken is uit den boze, en kinderen mogen niet zonder begeleiding rondlopen in de bossen. Uit voorzorg worden de brandtorens overdag ook bemand. Als er een brand uitbreekt, komt de brandweer meteen met versterking ter plaatse.

Code rood: Extreem hoog gevaar Door de droogte is het brandgevaar zodanig reëel dat het eigenlijk beter is om de natuurgebieden niet te bezoeken. Dit is wat momenteel in Antwerpen en Limburg het geval is. Als er een melding is van een brand, komt de brandweer meteen met het grote materieel ter plaatse.

Wie wil weten welke code van toepassing is in een bepaald natuurgebied, kan dat controleren op de site van het Agentschap Natuur en Bos.

