“Hersendood is dan toch niet zo dood”: waarom het baanbrekend is dat er 6 uur na overlijden nog hersenactiviteit is bij varkens

“Het woord hersendood is plots vager geworden. Vroeger wisten we dat het na zes uur zonder zuurstof- en bloedtoevoer voorbij was, nu blijkt dat we mogelijk nog extra tijd hebben.” Onze neurologen kijken gefascineerd naar het onderzoek van de Yale Universiteit waarbij er zes uur na de dood van een varken toch nog leven werd vastgesteld in de hersens. “Zo beginnen we ons toch vragen te stellen bij de behandeling van comapatiënten.”