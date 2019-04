Ze hebben tienduizenden euro’s aan overheidsgeld gekost, maar nu gaan dure kunstwerken naar de afvalcontainer

/ Meise - Drie dure kunstwerken die op één van de vijvers van de plantentuin van Meise liggen, worden weggegooid. Dat heeft de raad van bestuur beslist. De werken (Lotus I,II en III) van de internationaal gerenommeerde kunstenares Hilde Van Sumere hebben destijds tienduizenden euro’s gekost en werden betaald met overheidsgeld. “Maar ze zijn beschadigd”, zegt Koen Es van de plantentuin.

De Nationale Plantentuin van België in Meise (Vlaams-Brabant) was tot 2014 een federale wetenschappelijke instelling, maar valt nu onder de Vlaamse overheid. De aankoop van de drie kunstwerken, in 1995, lokte destijds nogal wat controverse uit. De kunstenares zou een voorkeursbehandeling hebben gekregen. En vooral, de drie grote witte schalen in polyester hoorden niet thuis in een plantentuin.

Maar de beelden Lotus 1, 2 en 3 van kunstenares Hilde van Sumere kwamen er uiteindelijk toch. Hoeveel ze exact gekost hebben, schijnt niemand nog te weten. Alleszins verschillende tienduizenden euro’s. Betaald met belastinggeld.

Foto: Olivier Matthys

In de loop der jaren moesten de kunstwerken geregeld worden schoongemaakt omdat er mos op groeide. Nadien werden ze amper nog onderhouden, zakten ze zelfs wat scheef in het water en begonnen ze te barsten.

Het stemt veel wandelaars en bezoekers van de plantentuin triest dat het mooie stuk natuur zo wordt ontsierd door de witte kunstwerken die zelfs vanaf de A12 te zien zijn.

Van Meise tot China

“Dat klopt”, zegt Koen Van Es, die nog niet in de plantentuin was toen de kunstwerken er werden geplaatst . “We gaan ze laten weghalen. Ze zijn te lelijk geworden en voor renovatie is er geen geld.” Het is niet de bedoeling dat er nieuwe kunstwerken in de plaats komen. Toch niet op het water.

“Er loopt nu wel een project om kunst te integreren in de nieuwe rozentuin, bijvoorbeeld, die deze zomer wordt geopend.”

Kunstenares Hilde Van Sumere is intussen overleden. Naast haar kunstwerken in de plantentuin staan haar werken onder meer aan de ingang van het VRT-gebouw en in het Middelheimmuseum in Antwerpen. Haar ‘14 Staties van de Kruisweg’ werd door de KU Leuven aangekocht voor de Begijnhofkerk in de universiteitsstad. Bij de Olympische Spelen van 2008 selecteerde het China Sculpture Institute haar monumentale sculptuur ‘Peace’ zelfs om permanent een plaats te krijgen in een park in het centrum van Peking.

LEES OOK. Beeldhouwster Hilde Van Sumere overleden

LEES OOK. Vlaamse regering investeert 28 miljoen euro in serrecomplex en onthaalgebouwen: “Plantentuin wordt de parel van de Vlaamse rand”