Afscheid van Winnie The Wombat: het oudste buideldier ter wereld is niet meer

Winnie The Wombat is op 32-jarige leeftijd in de Australische dierentuin National Zoo & Aquarium Canberra overleden. Haar verzorgers reageren bedroefd: “Ze was geliefd bij ons en onze bezoekers, en we koesteren de herinneringen die we aan haar hebben.”

Met een leeftijd van 32 jaar werd Winnie beschouwd als de oudste wombat ter wereld. Ze werd als weesje gevonden in het wild en woonde sinds 1992 in de zoo. Op sociale media deelden haar verzorgers het overlijden mee. Winnie stond volgens hen bekend om haar temperamentvolle persoonlijkheid. “Ze was dol op spelen met grote voorwerpen zoals plastic vuilnisbakken, en haar favoriete voedsel was maïs en geraspte wortel.”

In het wild leven de buideldieren, die voornamelijk in Australië en Tasmanië voorkomen, zo’n 15 jaar. In gevangenschap halen ze weleens 20 en uitzonderlijk 30 jaar. De afgelopen weken ging de gezondheid van Winnie sterk achteruit. “Zoals altijd heeft het welzijn van onze dieren de hoogste prioriteit en daarom hebben we de moeilijke beslissing genomen om haar te verlichten van pijn of ongemak”, schrijft de dierentuin op Facebook.