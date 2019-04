‘Mislukte Houdini’ sterft aan boom waaraan hij zichzelf vastketende

Hij probeerde de nieuwe Houdini te worden - een ontsnappingskoning, die zichzelf uit elke onmogelijke situatie kon bevrijden. Maar twee jaar na zijn verdwijning, heeft een Russische wandelaar het lichaam van Ivan Klyucharev (31) teruggevonden. In het bos naast een boomstam, waaraan Klyucharev zichzelf had vastgeketend om te oefenen.

Al sinds mei 2017 was Klyucharev vermist. De Rus ging vaak wandelen in de bossen, en was lid van een vereniging die survival technieken oefende in extreme situaties. Zijn moeder sloeg alarm toen hij na zo’n trektocht niet terugkeerde. Het bos werd toen verschillende keren doorzocht, maar de man werd nooit gevonden.

Maar onlangs zag een wandelaar het lichaam van Klyucharev toch liggen in het bos van Shatura, zo’n 130 kilometer buiten Moskou. Alleen de schedel van de vermiste Rus was nog zichtbaar. Toen de politie de rest van het lichaam opgroef, zagen ze dat hij vastgeketend was.

De politie vond naast zijn lichaam vijf handboeien, drie metalen kettingen, zes hangsloten en een boek over knopen. “Onze belangrijkste piste is dat hij zichzelf heeft vastgeketend om daarna te proberen om zelf te ontsnappen”, zegt de Russische politie.

De speurders zullen verder onderzoeken of er toch iemand anders bij zijn dood betrokken kon zijn. Heeft iemand hem vastgeketend en vermoord? Of was dit een uit de hand gelopen seksspelletje?

De speurders hopen dat de videocamera die ze ook nabij zijn lichaam vonden de waarheid zal onthullen.

Het lot

Maar de vrienden van Klyucharev twijfelen niet: ze zijn ervan overtuigd dat hij zichzelf dit aandeed. “Hij was een wat vreemde kerel. Zijn levensmotto was: ‘Ons lot zal ons leiden’. We kunnen ons best voorstellen dat hij zichzelf aan een boom vastketende en de sleutel weggooide, om te ondervinden of hij zichzelf kon bevrijden.”