Facebook bant extreemrechtse organisaties

Facebook heeft in Engeland een aantal extreem rechtse groeperingen permanent van zijn sociale netwerk gehaald, dat schrijft The Guardian. Onder andere de British National Party en Britain First, zijn weg op facebook.

Het verbod is donderdagmiddag ingevoerd en gaat verder dan enkel de rechtse organisaties, ook mensen die de organisaties expliciet steunen, worden verbannen van facebook. Al 12 accounts werden verwijderd.

Facebook verduidelijkt zijn standpunt in een statement: “Individuen en organisaties die haat verspreiden, die andere aanvallen of uitsluiten op basis van wie ze zijn, hebben geen plek op facebook. Onder onze ‘gevaarlijke individuen en organisaties’-policy, bannen we al zij die een gewelddadige en hatelijke boodschap verspreiden.