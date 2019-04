Lijk gevonden in valies in Senzeille

In Senzeille in de provincie Namen is een lijk aangetroffen in een reiskoffer langs de gewestweg tussen Gerpinnes en Neuville. Dat zegt de korpschef van de lokale politiezone Hermeton-et-Heure, David Doyen, donderdag.

Het was een werknemer van de Waalse openbare dienst SPW (Service Public de Wallonie), die afval langs de weg aan het oprapen was, die de lugubere vondst deed. “We bevestigen dat er lichaamsdelen in een valies zijn gevonden”, zegt Doyen. “De federale gerechtelijke politie neemt het dossier over. Het labo is ter plaatse en er zal een autopsie worden uitgevoerd.”

Later op donderdag geeft de procureur des Konings van Namen, Vincent Macq, meer uitleg tijdens een persconferentie.