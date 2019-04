187 zwembaden verdwenen sinds 1995: “Aantal publieke zwembaden historisch laag”

Het aantal zwembaden dat toegankelijk is voor het publiek is nog nooit zo laag geweest. In 1995 telde Vlaanderen nog 486 zwembaden, in 2013 daalde dat aantal naar 311 en vandaag zijn er dat nog 299. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Kurt De Loor (sp.a) aan Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA).

Vlaanderen telt dus 187 zwembaden minder dan een dikke twintig jaar geleden, zegt De Loor. Ook het aantal openluchtzwembaden daalt en is op twintig jaar gehalveerd. In 1995 waren er in Vlaanderen nog 145 openluchtzwembaden, vandaag zijn dat er slechts 64.

De provincie Antwerpen telt momenteel de meeste overdekte zwembaden (61), gevolgd door West-Vlaanderen (60), Oost-Vlaanderen (39), Limburg (38) en Vlaams-Brabant (37). Als het gaat om openluchtzwembaden scoort Limburg het hoogst (18), gevolgd door Antwerpen en West-Vlaanderen (15), Oost-Vlaanderen (11) en Vlaams-Brabant (5).

Opvallend is dat het aantal zwembaden in overheidshanden blijft dalen, terwijl het aantal zwembaden van private investeerders de voorbije zes jaar licht gestegen is, zegt De Loor. “Redenen daarvoor zijn onder andere de grote onderhouds- en renovatiekosten die het openhouden van een zwembad met zich meebrengen.”

“Het aantal zwembaden dat voor het publiek toegankelijk is, heeft vandaag dus een historisch diepterecord bereikt. De overheid lijkt zich terug te trekken uit het zwembadwezen, vaak staat daar natuurlijk een fikse subsidie aan private investeerders tegenover. Ook de toegangsprijzen liggen in zwembaden met een private uitbater merkelijk hoger. De vraag is of het uitbesteden van een publiek zwembad aan private investeerders dus op termijn de beste en goedkoopste oplossing blijkt? We moeten zorgen dat zwemmen toegankelijk blijft, geen onbetaalbare luxesport”, besluit Kurt De Loor.