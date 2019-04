Voormalig ‘wonderkind’ en Puskas Award-winnaar keert met stuntploeg terug naar Chelsea: “Het ziet er nog steeds hetzelfde uit”

Eden Hazard neemt het met Chelsea donderdagavond in de Europa League opnieuw op tegen Slavia Praag. De heenwedstrijd in Tsjechië wonnen de Blues met heel wat moeite met 0-1. Een goede uitgangspositie dus voor Hazard en co, maar Slavia ontpopte zich dit seizoen tot een stuntploeg. En een van hun sterren kent Chelsea door en door.

Het is een bijzonder seizoen voor de club uit de Tsjechische hoofdstad. In de competitie is Slavia zo goed als zeker van de vijfde titel uit de clubgeschiedenis. Met nog twee wedstrijden te gaan, telt het vijf punten meer dan eerste achtervolger Viktoria Plzen. Dat kan dus haast niet meer mislopen.

Europees schittert Slavia ook. In de kwalificaties voor de Champions League was Dynamo Kiëv te sterk (1-1 thuis, 2-0 uit), maar in de Europa League doet Slavia het onwaarschijnlijk goed. Het werd met 10 punten tweede in een groep met Zenit, Bordeaux en FC Kopenhagen, schakelde Genk uit dankzij een 1-4-zege in Limburg en bezorgde recordwinnaar Sevilla een nachtmerrie met een 4-3-stuntzege na verlengingen.

Nu moet Slavia opnieuw gaan stunten, op Stamford Bridge, om de halve finales te halen. Miroslav Stoch keert daarbij terug naar het oude nest. De 29-jarige Slovaak zit seizoen aan 14 goals en 12 assists, waarvan twee goals en twee assists in de Europa League.

‘Wonderkind’

Stoch werd ooit aanzien als een wonderkind toen hij op amper 16-jarige leeftijd zijn debuut maakte voor FC Nitra en naar Chelsea verkaste. Tussen 2006 en 2010 zou de aanvaller vijf optredens maken voor de ploeg die hij vanavond in de ogen kijkt. Daarom heeft een FA Cup op zijn palmares staan.

“Ze namen op mijn 15de al contact op met mij”, vertelt Stoch in een interview met Goal. “Het was een grote stap voor mij, een volledig andere wereld want ik sprak geen woord Engels. Chelsea stak mij samen met twee Finnen en een Zwitser bij een gastgezin. Ik haalde uiteindelijk het eerste team, waar ik de kleedkamer mocht delen met enkele legendes. Het was geweldig. Ik heb altijd gehoopt dat we Chelsea zouden loten. Ik ben al lang een fan van de club.”

Stoch schreef tijdens zijn periode bij Chelsea een titel op zijn naam op huurbasis bij FC Twente. Daarna verkaste de Slovaak naar Fenerbahçe waar hij een titel, twee bekers én een FIFA Puskas Award in de wacht sleepte. Verder volgden nog periodes bij PAOK, Al-Ain en Bursaspor alvorens hij in 2017 naar Slavia Praag kwam.

Stamford Bridge

“Ik ken het hier nog vrij goed”, aldus Stoch over zijn terugkeer naar Stamford Brigde. “Het stadion ziet er nog steeds hetzelfde uit als tien jaar geleden. Het wordt een geweldig gevoel om hier weer te spelen. Tegen Chelsea kunnen we echt voetbal spelen. Ik denk dat we hen kunnen verrassen. Als we eerst scoren, verandert er al veel.”

Afwachten of Stoch en Slavia Praag nog eens kunnen stunten. Afspraak om 21u00 in Londen.