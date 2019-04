Samenvatting van Mueller-rapport vrijgegeven: "'I'm fucked", zei Trump"

“This is the end of my Presidency. I’m fucked,” moet Trump gezegd hebben nadat Robert Mueller belast werd met het onderzoek naar Russische inmenging. Nochtans wordt de president ook vandaag van weinig nog beschuldigd.

Het hele rapport werd al overgemaakt aan procureur-generaal, William Barr maar tot op vandaag heeft die enkel een samenvatting vrijgegeven van vier pagina’s. De procureur-generaal zou eerst heel wat gevoelige bronnen uit het rapport willen halen.

Alhoewel er geen bewijzen zijn gevonden dat Trump samenwerkte met de Russen om de verkiezingen naar zijn hand te zetten, was Trump er zelf alleszins niet gerust op. Toen hij te weten kwam dat Rober Mueller belast werd met het onderzoek, zou hij gezegd hebben: “Oh my god. Dit is verschrikkelijk. Dit is het einde van mijn presidentschap. I’m fucked,” zegt het rapport.

Ook zou Mueller overwogen hebben om Trump aan te klagen voor belemmering van het onderzoek maar hij deed dat uiteindelijk niet, aangezien Trump’s acties volledig in de openbaarheid gebeurden en zijn motieven zouden ‘niet corrupt’ zijn. Het zou ook ‘een enorme druk hebben gegeven op het presidentschap en zou regeren moeilijk gemaakt hebben’, stelt Mueller.

Opvallend; de pagina’s die vrijgegeven werden, zijn op CD verdeeld.