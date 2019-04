Genk is nog geen kampioen: op Standard kon het al 11 matchen niet meer winnen

Genk heeft de voetbalfan afgelopen weekend overtuigd na winst in de topper tegen Club Brugge. Alleen komt de zwaarste match voor de Limburgers er misschien nu pas aan. Want de oninneembare vesting die Anderlecht 21 jaar lang was voor Club Brugge, is Sclessin inmiddels ook geworden voor Racing Genk. De competitieleider kon er al elf wedstrijden niet meer winnen.

2 op 33, dat is de schrale oogst die Genk overhoudt aan zijn jongste elf verplaatsingen naar Luik. Of, als we heel correct willen zijn: 2 op 30 in de competitie én een uitschakeling in de Beker van België. Negen nederlagen en twee gelijkspelletjes. Doelsaldo: 22-4. Vorig jaar kreeg de ploeg van Philippe Clement nog een zware 5-0 om de oren tegen Standard.

De laatste zege van Genk op Sclessin dateert al van zeven jaar geleden: een 2-3 in Play-off 1 van het seizoen 2011/2012. Een zege die vooral tot stand kwam dankzij kunst-en vliegwerk van de toenmalige Genk-doelman Laszlo Köteles en de efficiëntie van het duo Vossen-Benteke voorin. “De perfecte hold-up”, was het commentaar toen in onze krant.

Als Genk zijn zwarte beest er op vrijdagavond wel onder kan krijgen, kan het een prima zaak doen in het klassement. Het knikkert Standard dan sowieso uit de titelstrijd én kan mogelijk ook nog verder uitlopen op Club Brugge. Dat maakt op Paasmaandag de lastige verplaatsing naar het veld van Play-off 1-revelatie Antwerp.