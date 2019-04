Zó cruciaal is dit weekend voor Play-off 1: Genk kan de titel al binnen hebben, maar evengoed komen de eerste drie op 2 punten

Komend weekend kondigt zich als cruciaal aan in Play-off 1. Leider Genk moet vrijdagavond op bezoek bij de nummer drie Standard, de ploeg met de sterkste thuisreputatie van dit seizoen. Op Paasmaandag trekt eerste achtervolger Club Brugge naar nummer vier Antwerp, met 9 op 12 dé revelatie van deze Play-off 1.

Cruciaal. Dat woord wordt wel meer gebezigd als we het over Play-off 1 hebben. Maar deze keer is het écht zo. Doordat de top vier tegen elkaar speelt en de puntenverschillen tussen de teams zo miniem zijn.

Bovendien spelen de twee sterkste teams - Genk en Club Brugge - op verplaatsing bij twee teams waar niemand graag op verplaatsing bij speelt. Standard liet thuis het minste punten liggen van iedereen, Antwerp is dé revelatie van Play-off 1 en klopte leider Genk al op de Bosuil.

Onze voorspelling? Eerlijk, we durven er onze hand niet voor in het vuur steken. Het kan alle kanten uit.

Na dit weekend kan leider Genk ineens zeven punten los staan en de titel zo goed als binnen hebben. Maar evengoed kunnen Genk, Club Brugge en Standard zij aan zij de laatste rechte lijn ingaan. Speelt Club Brugge zijn tweede plaats kwijt. Of kan Antwerp zich zelfs nog komen moeien. The Great Old kan na dit weekend zomaar gedeeld tweede staan, op amper vier puntjes van de leider. Een overzicht van alle mogelijke scenario’s en de gevolgen. (*) (**)

(*) We hebben de drie punten die Standard nog tegoed heeft van de wedstrijd tegen Anderlecht hier al bij opgeteld.

(**) Club Brugge is de enige van de top vier die zijn puntenaantal niet naar boven zag afgerond bij start van de Play-off 1, dus staat blauw-zwart altijd als eerste bij gelijke punten. Het volgende criterium bij een gelijke stand is de rangschikking bij het einde van de reguliere competitie. Om die reden staat Standard boven Antwerp bij gelijke punten.