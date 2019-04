Papa en dochter gevonden na Twitter-zoektocht

Het was een opmerkelijk beeld. Een papa en een dochtertje dat staan te spelen voor de Notre-Dame, een uurtje vooraleer de brand uitbrak. De fotografe, Brooke Windsor die het beeld eerder toevallig nam, ging in nasleep van de zware brand op zoek naar de mensen. Via Twitter ging de foto de wereld rond, bijna 225.000 retweets en 470.000 likes. Met succes, de foto bereikte de vader en dochter, het duo wenst wel anoniem te blijven gezien de tragedie. Hij bedankt de fotograaf wel voor de foto en zal het kiekje een mooie plek in huis geven.

The search is over! The photo has reached the dad & family. He has chosen to remain anonymous in the wake of tragedy, and writes: “Thanks again for that beautiful photo, we will find a special place for it.” Thank you to everyone who has shared the picture and for your kind words