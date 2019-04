Privéverzamelaar veilt delen van skelet van dinosaurus op eBay

Een Amerikaanse privéverzamelaar biedt op het veilingplatform eBay delen van het skelet van een baby-tyrannosaurus te koop aan en krijgt daarvoor veel kritiek van wetenschappers. Alan Leon Detrich vraagt voor de beenderen van het ongeveer 4,80 meter grote dier, met een 50 centimeter grote schedel, 2,95 miljoen dollar (2,62 miljoen euro).

De veiling werd al eind februari op het platform gezet. Donderdag waren geen biedingen te zien. Ook is er geen einddatum voor de verkoop bepaald.

“Fossielen van gewervelde dieren zijn zo zeldzaam dat de meeste ervan op geheel eigen wijze tot onze kennis over de geschiedenis van het leven bijdragen”, zei de paleontologie-organisatie SVP (Society of Vertebrate Paleontology) in Bethesda, in de Verenigde Staten. “Elk fossiel dat uit de openbaarheid verdwijnt, is een deel van een versnipperde geschiedenis dat we niet in het totaalbeeld kunnen reconstrueren”, aldus de organisatie in een open brief.

Het fossiel werd volgens het vakblad Science in 2013 op een privékavel in de Amerikaanse staat Montana ontdekt. Het werd tot ongeveer een jaar geleden als bruikleen in het natuurkundemuseum van de universiteit van Kansas in Lawrence tentoongesteld. Op Twitter maakte het museum duidelijk dat het niets te maken had met de verkoop.