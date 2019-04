Agent die vrouw en kinderen vermoordde, had dienstwapen nooit in huis mogen hebben: “Maar controle is er zelden of nooit”

Wijnegem -

De Antwerpse politieagent (50) die een gezinsdrama aanrichtte in Wijnegem had zijn dienstwapen nooit mee naar huis mogen nemen. “De regel daarvoor is eenvoudig: na de uren laat je je wapen op het politiekantoor”, zegt politiewoordvoerder Willem Migom. Maar bij de politie zijn ze het er wel over eens dat zoiets controleren onbegonnen werk is.