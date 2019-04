Man die ploeg rond Greg Van Avermaet wilde bouwen, blijkt fantast die zo arm als de straat is

Knokke-Heist - De man die deze zomer nog een nieuwe wielerploeg rond Greg Van Avermaet wilde bouwen en daar heel wat miljoenen voor veil had, zit in de cel. Het blijkt om een hardleerse fantast te gaan die eigenlijk zo arm als de straat is. Hij wordt nu verdacht van oplichting en misbruik van vertrouwen.

Hij wierp zich afgelopen zomer op als de nieuwste wielermecenas. Serge Golstein - een steenrijke Israëlische Belg uit Knokke - wilde een nieuwe wielerploeg financieren. En dat mocht wat kosten: hij wilde naar eigen zeggen honderden miljoenen euro op tafel leggen om het mooie weer in het peloton te maken. Ongeziene sommen voor het wielrennen. En dus circuleerden er ook grote namen: Greg Van Avermaet moest het speerpunt van de nieuwe ploeg worden. Ook de Fransman Romain Bardet werd geviseerd. De beloftes bleken echter één grote leugen. Meer nog: het gerecht zette zich op de zaak en de zelfverklaarde mecenas - die bovendien een valse naam gebruikte - werd donderdag aangehouden door de Brugse onderzoeksrechter.

De man viel tijdens zijn verhoor al snel van zijn voetstuk af. Dat hij geen vaste verblijfplaats had, wist de politie al. Maar hij zit in realiteit zo goed als aan de grond. Geen job en zelfs geen uitkering. Serge G. - Golstein is niet zijn echte familienaam en hij heeft ook geen Israëlische roots - is in het echt een armoezaaier. Maar wel eentje die goed kan doen alsof hij dat niet is. Met verhalen over helikopters, privéjets en dure reizen kroop hij in de huid van zijn alter ego Serge Golstein. En in die rol overtuigde hij heel wat wielermensen er van dat hij de next big thing zou worden in de koers.

Het nieuws over een nieuwe ploeg met een steenrijke geldschieter was in de aanloop naar de Tour de France dan ook wekenlang hét gespreksonderwerp in de coulissen van het peloton. Marc Biver, de Zwitser die in 2007 al wielerploeg Astana uit de grond stampte, was namelijk bezig met een nieuw project. De zogezegd rijke zakenman had hem de opdracht gegeven om een competitieve ploeg bijeen te zoeken. Biver vroeg - gesterkt door de beloofde miljoenen - nog voor de Tour de France bij de UCI een WorldTour-licentie aan.

Omdat BMC - de ploeg waar Van Avermaet toen voor reed - op dat moment in slechte papieren zat, was het aanvankelijk de bedoeling om die ploeg over te kopen. Maar daar stapte het duo uiteindelijk van af. Ze zouden met hun eigen ploeg op de proppen komen. Er werd meteen druk gespeculeerd over de toekomst van Greg Van Avermaet, het hoofdtarget van de nieuwe ploeg. Zou hij de kopman van de miljoenenploeg worden? Maar toen onze landgenoot enkele dagen in het geel reed tijdens de Tour de France werd duidelijk het antwoord op die vraag negatief zou zijn.

De verstokte oplichter viel uiteindelijk door de mand toen hij voor de zesde keer zijn kat stuurde naar een afspraak met ploegmanager Biver. Hij zou met zijn privéjet tot bij hem vliegen in Cannes, maar daar was op het laatste moment iets tussen gekomen. Biver begon nattigheid te voelen en zijn vrees werd bevestigd toen hij het registratienummer van de privéjet nakeek. Dat bleek namelijk al enkele jaren niet meer in gebruik te zijn.

Biver diende klacht in en al snel werd duidelijk dat het ganse verhaal verzonnen was. Maar omdat de oplichter in kwestie niet meteen een vast adres had, duurde het even voor de politie hem kon vatten. Dat gebeurde deze week uiteindelijk wel. Serge G. verscheen gistermorgen voor de Brugse onderzoeksrechter en bekende daar de feiten. “Maar ik heb nooit gezegd dat ik een nieuwe wielerploeg zou financieren”, minimaliseerde hij. “Ik wou er zogezegd als medesponsor in stappen.”

Voor de speurders is de man alvast geen onbekende. Hij werd in het verleden al veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Volgens zijn advocaat Pieterjan Dens is er dan ook sprake van een “psychologische problematiek”. Dat de man heel wat moeite doet om zijn verhalen geloofwaardig te maken blijkt alleszins uit wat opzoekingswerk op internet. Hij heeft zowel op Twitter als LinkedIn een profiel met zijn valse naam. En op een Spaanse website prijkt zijn foto bij zijn valse naam. Daar stelt hij zich voor als de Belgische afgevaardigde van een Israëlisch/Spaanse beveiligingsfirma die zich specialiseert in de strijd tegen terrorisme. Op de officiële site van het bedrijf is van hem echter geen sprake. Wellicht maakte hij die dus zelf.