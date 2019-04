Antwerpse politie hele dag onder hoogspanning na dreigement over schietpartij op Meir

Antwerpen - De Antwerpse politie stond de hele dag onder hoogspanning, nadat een onbekende persoon op Instagram leek te dreigen met wapengeweld op de Meir. Gewapende agenten hielden discreet de wacht in de winkelstraten. “Na onderzoek blijkt nu dat er geen sprake is van gevaar voor de stad”, zegt het Antwerpse parket, dat niet wil verduidelijken of een verdachte is opgepakt.

De hele dag al patrouilleerden er zwaarbewapende agenten in het centrum van Antwerpen. Onder meer op de Meir en op de Wapper hielden patrouilles de wacht. De aanleiding was een zeer alarmerende boodschap die woensdagavond, kort voor middernacht, op Instagram was verschenen. Een onbekende postte een foto van een vijftal pistolen, die geposeerd op een bed waren neergelegd.

Via Instagram Stories publiceerde dezelfde persoon kort daarna nog een tweede beeld van een machinegeweer. De foto was te wazig om te kunnen zien of het om een echt wapen ging, of een replica. De boodschap die erbij stond was wel duidelijk: “We gaan ze aanpakken”.

Verschillende mensen die de boodschap te zien kregen, interpreteerden dit als een bedreiging. De man of vrouw gaf aan dat hij met dat wapen zou vuren.

Hij of zij gaf ook nog een doelwit mee: ‘Locatie : Mr’, wat naar de Antwerpse Meir zou verwijzen.

“Jullie gaan weg”

Er kwam ook nog goeie raad voor zijn volgers, die na enkele uren al tot meer dan 8.300 mensen waren aangegroeid: “Jullie gaan weg, gone, loessoe (Nederlandse straattaal voor ‘We zijn weg’, red.)?”

Later vroeg dezelfde persoon zijn volgers: “Zal ik het livestreamen?”

Geen risico

Zodra ze de berichten ontdekten, schoten de veiligheidsdiensten en de lokale politie in actie. Er waren geen concrete aanwijzingen dat de poster effectief tot actie zou overgaan. Het was ook niet duidelijk of de wapens echt waren. Toch besloot men om geen enkel risico te nemen.

De hele dag hielden gewapende politiemensen discreet de wacht. De mobiele eenheid was de hele dag met extra ploegen in aangepaste uitrusting aanwezig.

Je hebt vandaag misschien ook onze collega's op de Meir opgemerkt, iets zwaarder bewapend dan anders. Het was een voorzorgsmaatregel na dreigende berichten op sociale media. Na onderzoek bleek dat er geen dreiging was. Lees alles hier: https://t.co/RiND0x52ke pic.twitter.com/ebjmp0Ok88 — Politie Antwerpen (@PZAntwerpen) 18 april 2019

“Gevaar is geweken”

Tezelfdertijd zochten andere rechercheurs met man en macht naar de persoon achter de account, om zijn ware bedoelingen te achterhalen en kwade bedoelingen te vermijden. Om 18 uur werden de veiligheidsmaatregelen afgebouwd.

“Uit ons onderzoek blijkt dat er geen sprake is van gevaar voor de stad”, zo laat het Antwerpse parket weten. Of de man die het bericht postte is opgepakt, dan wel of gebleken is dat de man geen gewelddadige bedoelingen had, wil het parket niet verduidelijken.

“Maar er is geen reden meer om ongerust te zijn”, aldus magistrate Caroline Vanderstokker.