Benfica verdedigt donderdagavond een 4-2-bonus uit de heenwedstrijd in de kwartfinales van de Europa League tegen Eintracht Frankfurt. Een groepje supporters trok met veel plezier met de auto naar Duitsland, maar gaven de verkeerde stad in in de GPS: Frankfurt an der Oder in plaats van Frankfurt am Main. Een verschil van meer dan 600 kilometer. Een autotrip van 6 uur en 10 minuten. Pech voor de betrokken supporters...