Europese partijvoorzitters klagen in open brief over politieke advertentieregels Facebook

De voorzitters van de grootste Europese politieke partijen hebben donderdag een open brief aan het adres van Facebook-baas Mark Zuckerberg gepubliceerd. Daarin klagen ze over een nieuwe regel van de sociale netwerksite die betaalde politieke advertenties beperkt tot het land waar de adverteerder gevestigd is. Dat heeft volgens de partijen tot gevolg dat ze enkel in België campagne kunnen voeren op Facebook.

Sinds 15 april gelden op Facebook nieuwe regels over politieke advertenties. Betaalde politieke content wordt enkel nog toegestaan in het land waar de adverteerder gevestigd is. Dat schept een probleem voor Europese politieke partijen, zo klagen de voorzitters in de brief aan Zuckerberg. Ze zijn immers allemaal gevestigd in België en zouden zo via Facebook geen kiezers meer kunnen bereiken in andere lidstaten.

“Dit is extreem zorgwekkend, vijf weken voor de verkiezingen voor het Europees Parlement”, schrijven de vertegenwoordigers van de Europese christendemocratische (EVP), socialistische (PES), liberale (ALDE), conservatieve (ACRE), groene, uiterst linkse en regionalistische (EVA) partijen. Ze vragen Zuckerberg om de maatregel onmiddellijk aan te passen.

De partijbonzen wijzen erop dat Europese politieke partijen per definitie leden en kiezers over de hele Europese Unie hebben. Met deze regels werpt Facebook de facto obstakels op voor een Europees debat in een Europese democratische ruimte, klagen ze. Tegelijkertijd lijkt de maatregel volgens hen geen negatief effect te hebben op degenen die met steun van derde landen desinformatie verspreiden.