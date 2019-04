Experts waarschuwen voor hype: “Het is niet omdat Meghan Markle onderwater wil bevallen, dat het een goed idee is”

Twee Limburgse ziekenhuizen installeerden een nieuw bad om onderwaterbevallingen mogelijk te maken. Meghan Markle, de vrouw van de Britse prins Harry, wil het ook zo. “De vraag stijgt”, zeggen ze in het Limburgse Jessa-ziekenhuis. Maar experts waarschuwen. “Het is pure commercie van ziekenhuizen. En het is niet zonder risico’s.”