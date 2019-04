Jonge tienerkinderen vluchten uit brandend huis terwijl moeder op reis is met haar vriend

Dentergem - Terwijl hun moeder enkele dagen weg was met haar vriend naar Duitsland ontsnapten twee tienerkinderen donderdag aan een erge brand in huis. De jonge dochter raakte bevangen door de rook toen ze weer naar binnen liep om haar honden te redden.

De 13-jarige zoon en iets oudere dochter waren alleen thuis in de Oostdreef in Wakken toen de brand donderdagmiddag rond 17 uur uitbrak. Een buurman hoorde plots een knal en toen hij ging kijken zag hij rook uit de garage komen. “De jongen was al weggelopen, maar het meisje liep weer naar binnen. Ze wilde nog haar vier honden redden”, zegt de man.

Ook Sarah Callens, die net met haar kinderen aankwam bij het kapsalon van Grace Boone, zag de hevige rook. “We hoorden het meisje roepen”, zeggen Sarah en Grace. “Toen het meisje voor de tweede keer naar binnen wilde lopen, hebben we haar tegengehouden. Ze had drie honden gered, maar de vierde vond ze niet.”

Het meisje had ademhalingsproblemen door de rook en werd naar het ziekenhuis overgebracht. De jongen bleef ongedeerd. De twee tienerkinderen verbleven samen in het huis terwijl hun moeder een trip aan het maken was met haar vriend in Duitsland. “Ze is vannacht vertrokken en zou morgen terugkeren”, zegt burgemeester Koenraad Degroote die ter plaatse kwam om opvang voor de kinderen te regelen.

Onbewoonbaar

De brandweer had het vuur ondertussen snel onder controle. De brandhaard was ontstaan in de garage, mogelijk door een elektrisch defect. Omdat er heel wat spullen lagen, brandde het hevig. “De rook verspreidde zich over het hele huis, tot op de zolder. Het is onbewoonbaar”, zegt brandweeroverste Lieven Rijckaert, die met de posten van Tielt, Aarsele en Waregem het vuur kwam blussen.

De sociale dienst van de politie zocht een oplossing om de twee minderjarige kinderen op te vangen. “Geen evidente zaak, want je kan ze niet aan hun lot overlaten”, zegt burgemeester Degroote.

Uiteindelijk werd beslist dat het meisje de nacht zou doorbrengen in het ziekenhuis, terwijl de jongen zou meegaan met zijn andere zus, die geplaatst is in een instelling in Kortrijk. Het parket werd ingelicht over de situatie.

Foto: gsd

Foto: gsd