Bijen Notre-Dame hebben inferno overleefd

De drie bijenkorven die op het dak van de Notre-Dame staan hebben het dan toch overleefd. Van over heel de wereld stroomden er ongeruste reacties binnen. Het is de Franse natuurorganisatie Beeopic die het goede nieuwe bekend maakte.

Het lijkt wel een klein mirakel maar de 200.000 permanente bewoners van de Notre-Dame hebben de brand overleefd. De bijen verrasten zelfs imker Nicolas Géant. “Tot deze morgen hadden we geen enkel idee over hun toestand maar ze leven nog”, zei hij. “Eerst dachten we dat de drie korven in vlammen waren opgegaan. Maar op sattelietbeelden zagen we de bijen korven staan en zagen we ze ook binnen en buiten vliegen.

Géant kreeg berichten en oproepen uit de hele wereld van mensen die zich afvroegen of de bijen in de brand waren gebleven. “Het was onverwacht. Ik kreeg natuurlijk oproepen uit Europa, maar ook uit Zuid-Afrika, Japan, de Verenigde Staten en Zuid-Amerika.”

In geval van een brand, bij de eerste tekenen van rook, stoppen de bijen zich vol met honing en beschermen ze hun koningin. “Deze soort (de honingbij) laat haar korf niet achter. Ze heeft geen longen, maar de CO2 brengt haar in slaap”, legt Géant uit, die zijn bijen “volgende week” hoopt terug te zien.

Elke bijenkorf produceert gemiddeld 25 kilo honing per jaar, die aan het personeel van de Notre-Dame wordt verkocht. De kathedraal huisvest de insecten sinds 2013.

