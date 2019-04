Vrouw brengt oude zetel naar containerpark zonder te weten dat katje er nog in zit

Lauren Jones wilde al lang af van die versleten, vuile zetel in haar woonkamer. Dus belde ze het containerpark om het ding te komen halen. ’s Avonds dacht ze: tiens, waar is mijn katje Tux?

De zetel was tot op de draad versleten. Hier en daar was de voering kapot en kroop de vulling erdoor heen. Weg met dat lelijk ding, dacht Lauren Jones uit Slough Borough Council, ten westen van Londen. De dag nadien laadden de mannen van het containerpark de zetel al in hun vrachtwagen.

De zetel bleef daar vijf dagen zitten. Zo lang duurde het eer de vrachtwagen vol was en ze alles op het containerpark gingen lossen. Ondertussen was Lauren Jones al een grote zoekactie gestart: waar was haar katje Tux (6 maanden) toch? Niet bij de buren, niet in de kelder. Weggelopen, omdat haar favoriete zetel weg was?

Toen de zetel in het containerpark arriveerde, bleef hij daar nog zes dagen staan. Dan pas pakte de grijpkraan hem op om de oven binnen te duwen. Gelukkig was de grijpkraanman aandachtig en zag een katje uit de zetel piepen, toen die al in de lucht hing te bengelen.

Tux sprong naar beneden, brak een pootje maar is ondertussen weer herenigd met haar baasje, dat een crowdfunding heeft opgezet om het beestje te verzorgen.